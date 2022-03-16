МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский интернет-маркетолог Александр Зобов сообщил о разработке отечественного аналога заблокированной в России социальной сети Instagram под названием "Россграм", он станет доступен для пользователей в апреле, сообщение об этом появилось на официальной странице проекта во "ВКонтакте". Клишас обвинил Meta в экстремизме

В понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.

"28 марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года", — говорится в сообщении.

Социальная сеть будет называться "Россграм". "Разработчики планируют запустить ее в конце марта для партнеров и топ-блогеров. В апреле — для всех остальных пользователей", — добавили в сообщении.

"Мы с моим партнером Кириллом Филимоновым и группой наших разработчиков уже заранее были готовы к данной развязки событий и решили не упускать возможности создать российский аналог популярной и полюбившейся нашими соотечественниками соцсети", — отметил Зобов.

Александр Зобов — российский маркетолог из Санкт- Петербурга. Закончил философский отдел СПбГУ. Работал над проектами в области IT, пира и маркетинга.