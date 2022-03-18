МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россияне, занявшиеся поисками в интернете нелицензионных версий ПО зарубежных компаний, которые приостановили деятельность на российском рынке, сильно рискуют, заявил в беседе с радио Sputnik руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Минздрав предупреждает о звонках мошенников от имени министерства

Он назвал нынешнюю ситуацию, когда из-за санкций оказались недоступны многие программы, "отличной возможностью для мошенников".

"Они (мошенники — прим. ред.) будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным. Эти люди будут зарабатывать на доверчивых гражданах", — предупредил эксперт.

По его словам, злоумышленники могут не просто обмануть доверчивого гражданина, взяв с него деньги и не предоставив взамен ПО, но и продать ему вредоносный софт.

"Большая часть софта, который можно было использовать в обход лицензионной политики, была изменена третьими лицами. Если мы используем такой софт, то мы получаем неизвестное программное обеспечение. В нем может быть просто модификация, чтобы программа работала без лицензии правообладателя, или туда может быть встроен код, который будет похищать ваши персональные и платежные данные. Что там внутри, уже никто и никогда заранее не определит", — объяснил Сизов.

Он считает, что сейчас не стоит искать всевозможные пути получения попавших под санкции программ.

"Стоит выдохнуть и подождать, когда данная ситуация стабилизируется. Скорее всего, в самое ближайшее время мы вернемся к нормальной ситуации", — посоветовал эксперт.