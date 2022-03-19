МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Россия может столкнуться со сложностями при попытке заменить видеохостинг YouTube, если его отечественный аналог RuTube не разберется с имеющимися у него проблемами, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе Томского государственного университета систем управления Руслан Пермяков. Компанию Meta обвинили в распространении мошеннической рекламы

Ранее в пятницу источник РИА Новости, близкий к Роскомнадзору, сообщил, что YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели.

"Про RuTube много неоднозначной информации, ясно одно — модерацией занимаются люди, они не успевают. Варианты: "ВКонтакте", Telegram, но тут мы понимаем, что все завязано на сообщения, а не видеоконтент. Если RuTube не разберется с проблемами, то с альтернативами будет туго", — сказал Пермяков.

При этом, по словам эксперта, с блокировкой самого YouTube в России также будут сложности. "Там много серверов находятся в разных юрисдикциях. Какое-то время после блокировки он еще будет работать (как было с Facebook)", — добавил эксперт.