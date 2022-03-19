МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство утвердило все предложенные Минцифры меры поддержки телеком-отрасли, сообщили в пресс-службе министерства. Кабмин хочет упростить порядок подтверждения нулевого НДС для экспортеров

"В настоящий момент правительство утвердило все предложенные меры за исключением моратория на перенос, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти, так как он касается Роспотребнодзора и обсуждается дополнительно", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, данный пункт будет включен после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В марте Минцифры направило в правительство пакет мер поддержки телеком-отрасли, который министерство подготовило вместе операторами связи.

Среди предложений — приостановка требования "закона Яровой" по увеличению емкости хранения информации на 15% и обязанности хранить видеотрафик на год, ввод механизма справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен. Министерство также предложило не использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами.

Кроме того, было предложено ввести мораторий на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот для мобильной связи в стандарте LTE (4G), в том числе по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов до нормализации ситуации с поставкой оборудования.

К предложениям также относится обеспечение возможности совместного использования операторами инфраструктуры сети связи, установление до 31 декабря 2024 года налоговой ставки по налогу на прибыль для операторов связи в размере 3%, установление до 31 декабря 2024 года моратория на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, обеспечение предоставления операторам льготных кредитов по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.

Минцифры в том числе предложило установить мораторий на переносы, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти и перенести плановые проверки операторов связи с 2022 года на 2023 год.