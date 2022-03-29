МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Разработанная бывшим сотрудником "Яндекса" социальная сеть Now, аналог заблокированного в России Instagram* (признана экстремистской организацией и запрещена в стране), начала бета-тестирование, за первые часы работы в ней зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей, сообщается в официальном Telegram-канале соцсети.

Ранее в России был анонсирован запуск еще одного аналога американской сети — "Россграм".

"В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для создания аналога заблокированной в РФ соцсети "необходим огромный теоретический и, что более важно, практический опыт в области компьютерных технологий". "И мы это делаем", — говорится в сообщении, где также уточняется, что основателем и руководителем команды Now является бывший программист "Яндекса" Дмитрий Маринин.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской