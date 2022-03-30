МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг японского электронного гиганта Toshiba Corporation на уровне "ВВ+", прогноз рейтинга негативный, сообщается в пресс-релизе агентства. Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков и связанных с ними структур

Кроме того, S&P вывело рейтинг компании из списка на пересмотр. Краткосрочный рейтинг Toshiba также сохранился на уровне "В".

Как отмечает S&P, подтверждение рейтинга основано на мнении о том, что несмотря на продолжающийся беспорядок в руководстве компании, основные финансовые показатели компании вряд ли в скором времени значительно ухудшатся, так как они поддерживаются относительно стабильной прибылью.

Агентство ожидает, что производительность Toshiba останется стабильной в ближайший год, а отношение долга к EBITDA будет сохраняться ниже двух.

"Мы подтвердили долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги компании на уровнях "ВВ+" и "В" и вывели долгосрочный рейтинг из списка на пересмотр с возможностью понижения с негативными выводами. Негативный прогноз отражает наше мнение о том, что существует как минимум один шанс из трех, что конкурентоспособность и финансовая подушка компании ослабнут из-за затянувшихся управленческих потрясений", — также говорится в сообщении агентства.

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. В ноябре Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях.