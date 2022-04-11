МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил, что странам-участницам Международной космической станции (МКС) придется за рубли покупать у России услуги по поддержанию станции после 2024 года. Рогозин заявил о намерении Запада убить российскую экономику

По его словам, это может произойти в случае выхода РФ из проекта.

"Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счет нашего персонального вклада в работу станции", — рассказал Рогозин РИА Новости.

"Ради спасения станции от неуправляемого падения на Землю мы могли бы, думаю, пойти навстречу", — добавил он.

При этом остальным участникам проекта придется компенсировать отсутствие РФ техническими средствами, которых у них пока нет, отметил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что РФ выполнит все свои международные обязательства по МКС, даже если будет принято решение не продолжать сотрудничество после 2024 года. Речь о каком-либо демарше и быстром бегстве России с МКС идти не может, заявил он.

Полную версию интервью с Дмитрием Рогозиным читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.