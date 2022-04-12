ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр — ПРАЙМ. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил об уходе с российского рынка, говорится в пресс-релизе компании. Ericsson приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок

"С первых дней вторжения в Украину для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", — говорится в сообщении.

В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников, уточняют в компании.

"Что касается финансовых последствий этого решения, то в 2021 году на долю России приходилось менее 2% наших чистых продаж. Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь (финансового) прогноза на 2022 год, представленного в отчете", — говорится в сообщении.

Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Клиентами являются операторы связи по всему миру, обслуживающие 6,4 миллиарда потребителей.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.