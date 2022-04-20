МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Акции американского стримингового сервиса Netflix падают в цене на 39%, до минимума с зимы 2018 года, после публикации данных о крупнейшей за десятилетие потере подписчиков после ухода из РФ, свидетельствуют данные торгов. Почему обвалились акции Netflix

По состоянию на 17.11 мск акции Netflix дешевели на 38,6%, или на 134,87 доллара, до 214,12 доллара за ценную бумагу. В ходе торгов стоимость акций опускалась до 212,51 доллара, что является минимальным значением с зимы 2018 года. Причем темпы падения стоимости акций являются сильнейшими с 2004 года. Тогда ценные бумаги подешевели за сутки на 40,96%.

В ноябре 2021 года стоимость акций Netflix достигла своего исторического рекорда, поднявшись почти до 701 доллара за ценную бумагу. Однако удержаться у этой отметки и продолжить рост им не удалось. С тех пор акции сервиса стали ежемесячно показывать снижение стоимости. В итоге, с ноября по апрель акции подешевели от этой максимальной отметки почти на 70%.

В ночь на среду Netflix опубликовал отчет за первый квартал, в котором сообщил, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Причем закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. Netflix, ранее приостановивший работу на территории РФ, прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 миллиона по итогам текущего квартала.

"Снижение количества подписчиков в сочетании с прогнозом еще большего снижения, вероятно, будет отпугивать оптимистов до тех пор, пока не появятся доказательства того, что количество подписчиков снова вырастет", — отметил аналитик Wedbush Майкл Пахтер (Michael Pachter), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

В ответ на потери клиентов Netflix задумался о том, что стоит внести некоторые изменения, например, добавить рекламу с целью удешевления подписки и ограничить возможность делиться паролями. Хотя аналитик Мэтью Харриган (Matthew Harrigan), чье мнение также приводит газета, полагает, что ограничение на пользование одним паролем может "каннибализировать рост числа пользователей".