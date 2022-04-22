МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна была выйти в конце 2022 года. Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи россиян по картам UnionPay

Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 18 марта.

В середине марта разработчик игры, украинская компания GSC Game World, сообщила о прекращении продаж своей продукции в России. После чего Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту компании.