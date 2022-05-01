2022-05-01T15:58:21+03:00
2022-05-01T15:58:21+03:00
2022-05-01T15:58:21+03:00
2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220501/836802750.html
Путин подписал указ о мерах по информационной безопасности России
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ — ДОКУМЕНТ ПРАЙМ, 01.05.2022
технологии, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/99/832619936.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/99/832619936.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/99/832619935.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/99/832619935.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/99/832619923.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/99/832619923.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ — ДОКУМЕНТ