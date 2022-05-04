2022-05-04T03:04:16+03:00
2022-05-04T03:04:16+03:00
2022-05-04T03:04:16+03:00
2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220504/836812600.html
Маск сообщил, что Twitter может стать платным для ряда пользователей
Технологии
Новости
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Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил американский предприниматель Илон Маск, который собирается купить социальную сеть. "Twitter... ПРАЙМ, 04.05.2022
ит-бизнес, технологии, новости, илон маск, twitter
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил американский предприниматель Илон Маск, который собирается купить социальную сеть.
"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей", — написал он в Twitter.
Маск ранее достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.