ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил американский предприниматель Илон Маск, который собирается купить социальную сеть. Маск продал акции Tesla после заключения договоренности о покупке Twitter

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей", — написал он в Twitter.

Маск ранее достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.