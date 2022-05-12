МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Некоторые россияне испытывают трудности при оплате покупок в магазине приложений App Store со счета телефона. Об этом рассказали РИА Новости операторы сотовой связи. Apple прекращает производство плееров iPod

Так, опция стала недоступна для пользователей Теле2. Сообщения от клиентов о сложностях с прохождением оплаты получают также в "Мегафоне". При этом сам мобильный оператор заявил, что не накладывал никаких ограничений.

С проблемами при оплате столкнулись также пользователи МТС, проверил корреспондент РИА Новости. Однако оператор сообщил, что не фиксирует проблем. "На текущий момент у нас все работает", — сообщили в МТС и уточнили, что пользователи могут пополнить со своего мобильного счета Apple ID и совершать покупки в iTunes и App Store.

В "Билайн" также отметили, что не фиксируют проблем с оплатой.