Российский магазин мобильных приложений на Android NashStore стал доступен для пользователей
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания пользователям, в нем уже представлены более тысячи программ, сообщает разработчик маркетплейса АНО "Цифровые платформы".
На прошлой неделе NashStore открыл свою платформу для регистрации разработчиков.
"Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "Сбер-Маркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.
"Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок. Мы не ждем от Google поддержки, однако мировая тенденция регулирования технологических олигополий дает нам дополнительные возможности конкурировать не только на территории ЕАЭС, но и во всем мире", — заявил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, слова которого приводятся в сообщении.
Разработчик также отмечает, что на текущий момент в маркетплейсе пока не доступна система оплаты за цифровые товары.
"Обогащение экосистемы за счет платежных сервисов, сервисов аналитики и рекламы, авторизации и навигации, облачных сервисов — это следующий шаг. Наши разработчики обладают достаточным потенциалом и опытом, чтобы создать более удобные и современные сервисы для пользователей", — отметил Щельцин.
В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220516/836902949.html