МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания пользователям, в нем уже представлены более тысячи программ, сообщает разработчик маркетплейса АНО "Цифровые платформы". Эксперт рассказал, что может обеспечить работу операторов связи России

На прошлой неделе NashStore открыл свою платформу для регистрации разработчиков.

"Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "Сбер-Маркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.

"Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок. Мы не ждем от Google поддержки, однако мировая тенденция регулирования технологических олигополий дает нам дополнительные возможности конкурировать не только на территории ЕАЭС, но и во всем мире", — заявил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, слова которого приводятся в сообщении.

Разработчик также отмечает, что на текущий момент в маркетплейсе пока не доступна система оплаты за цифровые товары.

"Обогащение экосистемы за счет платежных сервисов, сервисов аналитики и рекламы, авторизации и навигации, облачных сервисов — это следующий шаг. Наши разработчики обладают достаточным потенциалом и опытом, чтобы создать более удобные и современные сервисы для пользователей", — отметил Щельцин.

В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.