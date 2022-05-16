Российский магазин приложений будет называться RuStore
Российский магазин приложений от VK и Минцифры РФ будет называться RuStore
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российский магазин приложений, разрабатываемый VK при поддержке Минцифры РФ будет называться RuStore, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"RuStore — это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. Все подробности расскажем на пресс-брифинге на РИФе", — говорится в сообщении.
Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что министерство цифрового развития и компании в ближайшие время разработают замену иностранным маркетплейсам приложений на базе Android. Необходимость этого Мишустин объяснил риском, что App Store и Google Play "могут скоро не дать возможности скачивать приложения". Позднее в правительстве уточнили, что создание маркетплейса должно быть завершено до 1 июня.
В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.