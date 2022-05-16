МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российский магазин приложений, разрабатываемый VK при поддержке Минцифры РФ будет называться RuStore, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Эксперт предупредил об опасностях для российского маркетплейса на Android

"RuStore — это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. Все подробности расскажем на пресс-брифинге на РИФе", — говорится в сообщении.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что министерство цифрового развития и компании в ближайшие время разработают замену иностранным маркетплейсам приложений на базе Android. Необходимость этого Мишустин объяснил риском, что App Store и Google Play "могут скоро не дать возможности скачивать приложения". Позднее в правительстве уточнили, что создание маркетплейса должно быть завершено до 1 июня.

В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.