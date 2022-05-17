Эксперт Смирнов: лучше не пользоваться смартфоном, пока он заряжается, чтобы не навредить батарее
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Аккумулятор смартфона испытывает повышенную нагрузку, накапливая и расходуя заряд одновременно — и чтобы батарея прослужила дольше, лучше не пользоваться устройством, пока оно заряжается, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов.
"Пользоваться телефоном во время зарядки вредно для батареи. При этом, если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше. Другими словами, аккумулятор подвергается большим нагрузкам, когда он и заряжается, и разряжается одновременно. Соответственно, если вы хотите, чтобы аккумулятор жил дольше, лучше просто подождать, пока он стоит на зарядке", – объяснил он.
Эксперт дал совет, как ускорить зарядку.
"Самое простое – выключить телефон на время зарядки, так будет быстрее всего. Если отключать устройство для вас не вариант, следует включить темную тему, если это OLED-дисплей, а также режим энергосбережения", – отметил Смирнов.
По его словам, чтобы не "убить" аккумулятор, желательно заряжать его в диапазоне от 20 до 80 процентов.
"Не разряжайте телефон в ноль, современные аккумуляторы этого не любят. Не оставляйте телефон на ночь на зарядке, чтобы устройство не висело постоянно на проводе, подзаряжаясь. Также не нужно заряжать аппарат до 100%: это дополнительно изнашивает аккумулятор. Мы всегда советуем использовать диапазон от 20 до 80 процентов: увидели 20 процентов – поставили на зарядку, увидели 80 процентов – сняли телефон. Так он не перегревается, не перетруждается, так будет безопаснее всего", – сказал Смирнов.
Учитывая российский климат, не стоит заряжать смартфон на холоде: в этом случае емкость аккумулятора может отображаться на экране неточно, и есть риск, что во время зарядки батарея переполнится и даже вздуется, предупредил он.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220517/836909500.html