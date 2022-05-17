МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Аккумулятор смартфона испытывает повышенную нагрузку, накапливая и расходуя заряд одновременно — и чтобы батарея прослужила дольше, лучше не пользоваться устройством, пока оно заряжается, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов. Эксперт предупредил об опасностях для российского маркетплейса на Android

"Пользоваться телефоном во время зарядки вредно для батареи. При этом, если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше. Другими словами, аккумулятор подвергается большим нагрузкам, когда он и заряжается, и разряжается одновременно. Соответственно, если вы хотите, чтобы аккумулятор жил дольше, лучше просто подождать, пока он стоит на зарядке", – объяснил он.

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"Самое простое – выключить телефон на время зарядки, так будет быстрее всего. Если отключать устройство для вас не вариант, следует включить темную тему, если это OLED-дисплей, а также режим энергосбережения", – отметил Смирнов.

По его словам, чтобы не "убить" аккумулятор, желательно заряжать его в диапазоне от 20 до 80 процентов.

"Не разряжайте телефон в ноль, современные аккумуляторы этого не любят. Не оставляйте телефон на ночь на зарядке, чтобы устройство не висело постоянно на проводе, подзаряжаясь. Также не нужно заряжать аппарат до 100%: это дополнительно изнашивает аккумулятор. Мы всегда советуем использовать диапазон от 20 до 80 процентов: увидели 20 процентов – поставили на зарядку, увидели 80 процентов – сняли телефон. Так он не перегревается, не перетруждается, так будет безопаснее всего", – сказал Смирнов.

Учитывая российский климат, не стоит заряжать смартфон на холоде: в этом случае емкость аккумулятора может отображаться на экране неточно, и есть риск, что во время зарядки батарея переполнится и даже вздуется, предупредил он.