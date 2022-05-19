МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. По сообщению агентства Блумберг, власти Канады в четверг сделают заявление о запрете китайской телекоммуникационной компании Huawei участвовать в создании национальной сети связи стандарта 5G. СМИ: Huawei удвоил бюджет на разработки, чтобы обойти санкции

Таким образом, Канада станет пятой и последней страной разведывательного альянса спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), которая запретила или ограничичила китайскому технологическому гиганту доступ к национальным сетям 5G из-за опасения шпионажа.

Агентство отмечает, что премьер-министр Джастин Трюдо откладывал принятие решения более трех лет, так как запрет мог усилить напряженность в отношениях между двумя странами, испытывающими не лучшие времена после скандала с топ-менеджером Huawei.