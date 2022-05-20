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Канада запрещает использование в стране продукции китайских Huawei и ZTE
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Канада запрещает использование в стране продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, заявил министр по делам инноваций, науки и промышленности... ПРАЙМ, 20.05.2022
ит-бизнес, технологии, новости, диджитал, huawei, zte
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Канада запрещает использование в стране продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, заявил министр по делам инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань.
Ранее СМИ сообщали, что Оттава запретит Huawei участвовать в создании национальной сети связи стандарта 5G.
"Правительство Канады обеспечивает долгосрочную безопасность нашей телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках этого плана правительство запрещает включение продуктов и услуг Huawei и ZTE в телекоммуникационные системы страны", — говорится в заявлении.
Шампань отметил, что решение правительства о запрете было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками Канады.
Согласно заявлению, компании в Канаде, которые уже используют оборудование Huawei и ZTE, должны будут его удалить.
Канада стала пятой и последней страной разведывательного альянса спецслужб Five Eyes (объединяет разведки США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии), запретившим или ограничившим Huawei доступ к национальным сетям 5G из-за опасения шпионажа.