ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Канада запрещает использование в стране продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, заявил министр по делам инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань. СМИ: Канада запретит Huawei участвовать в создании 5G в стране

Ранее СМИ сообщали, что Оттава запретит Huawei участвовать в создании национальной сети связи стандарта 5G.

"Правительство Канады обеспечивает долгосрочную безопасность нашей телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках этого плана правительство запрещает включение продуктов и услуг Huawei и ZTE в телекоммуникационные системы страны", — говорится в заявлении.

Шампань отметил, что решение правительства о запрете было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками Канады.

Согласно заявлению, компании в Канаде, которые уже используют оборудование Huawei и ZTE, должны будут его удалить.

Канада стала пятой и последней страной разведывательного альянса спецслужб Five Eyes (объединяет разведки США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии), запретившим или ограничившим Huawei доступ к национальным сетям 5G из-за опасения шпионажа.