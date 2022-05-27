МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Около 85% IT-специалистов вернулись в Россию, такой вывод можно сделать, судя по их сим-картам. Ою этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу. Сбер снизил ставку по IT-ипотеке до 4,7% при онлайн-регистрации сделки

"Решение о поддержке IT-отрасли было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать. Кстати скажу вам, что сегодня, по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно", — отметил премьер.