МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Если абонент стал больше пользоваться мобильным интернетом и ему не хватает того объема трафика, который он привык оплачивать, то следует сменить тарифный план — такой совет в интервью радио Sputnik дал руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. Эксперт рассказал, куда "испаряются" деньги с баланса вашего телефона

По его словам, существуют варианты, предполагающие безлимитное использование определенных источников информации.

"Мобильные операторы предлагают много разных опций, в том числе безлимитный трафик для определенного приложения или соцсети. Например, для Telegram или интернет-кинотеатра. Наконец, всегда можно подключиться к городскому Wi-Fi, но там скорость будет небольшой", – добавил Половников.

При чтении новостей, а также при общении в социальных сетях и мессенджерах владельцы смартфонов расходуют незначительные объемы мобильного трафика, отметил он. Зато просмотр видео, какой бы платформой ни пользовался человек, может "съесть" много оплаченных мегабайтов, предупредил эксперт.

"Мобильный трафик, который идет от Telegram или других социальных сетей, – это лишь малая часть общей картины. Большая часть мобильного трафика приходится на видео, на его просмотр, скажем, на YouTube, Rutube, VK, в "Дзене" и в онлайн-кинотеатрах. На этом фоне объем трафика, который идет на просмотр новостей и переписку в мессенджерах, находится в пределах статистической погрешности", – уверен Половников.