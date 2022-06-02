МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Роскомнадзор потребовал от Google удалить из Google Play Tor Browser

Ранее в четверг в СМИ появились сообщения, что пользователи крупных VPN-сервисов Proton и NordVPN не могут подключиться к приложениям.

"Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", — прокомментировали РИА Новости в Роскомнадзоре.

В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.