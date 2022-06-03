МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Немецкая компания SAP и американская корпорация Oracle, производящие и поставляющие автоматизированное ПО для IT-сферы, занижали цены на продукцию для монополизации российского рынка, заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников. ЕС запретил оказывать помощь в транспортировке российский нефти

В начале марта SAP сообщила о приостановке своей деятельности в России на неопределенный срок. Вслед за ней об аналогичном решении заявила американская корпорация Oracle. Обе платформы предоставляли российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами.

По словам Половникова, немецкая компания SAP и другие зарубежные компании имели возможность демпинговать (продавать товары и услуги по искусственно заниженным ценам) и за счет этого выигрывать тендеры.

"Российский производитель изначально поставлял похожий товар. Однако тендеры, госзакупки, всегда были направлены… на самую низкую цену. SAP и другие американские компании имели возможность демпинговать до самого последнего в силу их размера. Они могут себе позволить выполнять работу на уровне себестоимости или в убыток себе, работать с одним клиентом, ради того, чтобы захватывать весь рынок", — отметил эксперт.

В четверг Михаил Осеевский в интервью "Российской газете" рассказал, что "Ростелеком" заморозил расширение использования ПО SAP и Oracle и замещает эти программы отечественными. Осеевский добавил, что, несмотря на импортозамещение ПО, уход SAP и Oracle стал серьезным ударом для компаний с IT-инфраструктурой. ERP-системы, базы данных — это огромный объем задач высокой сложности, отметил Осеевский.

В марте Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.