МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Британскую телекоммуникационную группу Truphone, которая принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, продадут за один фунт стерлингов двум европейским предпринимателям, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. 

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Отмечается, что Абрамович владеет 23% акций компании, а его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов большей частю остальных. По данным издания, в 2020 году Truphone оценивали в 410 миллионов фунтов стерлингов, а Абрамович и его партнеры вложили в этот бизнес свыше 300 миллионов фунтов стерлингов. Решение о продаже принято после введения санкций против бизнесмена Великобританией и другими европейскими странами.

По данным осведомленных источников, сделку заключат в июне. Новыми владельцами Truphone будут немецкий бизнесмен Хакан Коч и его бизнес-партнер Пиррос Куссиос. Коч будет владеть 90% акций, а Куссиос 10%.

Кроме того, источники газеты отметили, что нынешние владельцы бизнеса обязуются инвестировать в компанию свыше десяти миллионов фунтов стерлингов и возьмут на себя определенные договорные обязательства. Так, они оплатят долги, включая штраф, связанный с искажением фактов о структуре собственности компании, в размере 660 тысяч долларов.

Источники добавляют, что если бизнес будет выгодным и повысит свою стоимость, то нынешние владельцы получат до трети первоначально вложенных средств. При этом, если Абрамович на тот момент будет находиться под санкциями, то он не получит деньги.