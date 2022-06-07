МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Европейские пользователи Instagram* жалуются на сбои в работе этой социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Акции Twitter упали после обвинений Маска в непредоставлении информации

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 15.10 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из Германии, Великобритании и Нидерландов. Пользователи жалуются на жалуются на работу приложения. По данным Downdetector, также происходят сбои при отображении ленты, соединении с сервером и входе в учетную запись.

* Деятельность Meta (соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская.