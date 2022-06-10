МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Общий объем ущерба, нанесенного 19 наиболее крупными утечками персональных данных клиентов российских компаний, произошедших в мае — начале июня, составил 616,6 миллиона строк данных, подсчитали эксперты компании по кибербезопасности Group-IB.

"Практически все базы включают имена клиентов, их телефоны, адреса, даты рождения, а некоторые хеш-пароли, паспортные данные, подробности заказов или результаты медицинских анализов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что актуальность большинства баз — весна этого года.

Уточняется, что в мае — начале июня в теневую часть интернета (даркнет) было выложено рекордное количество баз данных российских компаний — более 50. Для сравнения в апреле их было 32, а в марте всего 16. Эксперт рассказал, как мошенники могут обнулить счет на карте

"Раньше многие крупные утечки баз данных, выставленных на продажу, оказывались компиляцией старых баз или агрегацией нескольких баз из открытых источников. Однако в последнее время мы видим на хакерских форумах актуальные и весьма информативные базы данных популярных сервисов, которые бесплатно выкладываются в паблик — мотив у злоумышленников не столько заработать, сколько нанести как можно более серьезный ущерб компаниям" — заявил руководитель отдела исследования киберпреступности Threat Intelligence, Group-IB Олег Деров, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее, 8 июня, в Telegram-канале "Утечки информации" появилось сообщение, что данные клиентов сервиса "Умный дом" "Ростелекома" утекли в интернет, также в открытый доступ были выложены данные аккаунтов сотрудников оператора. До этого, 20 мая, Delivery Club сообщил об утечке данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Уточнялось, что данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты.

"Яндекс" 1 марта сообщил, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.