В "Лаборатории Касперского" предсказали снижение уровня телефонного мошенничества
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Уровень телефонного мошенничества после роста вскоре вернется к показателям, которые были до начала спецоперации на Украине, и выше этих значений не вырастет, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"У нас много статистики. На моей памяти, это первый такой конфликт, который мы подробно отслеживаем и описываем с помощью графиков… Таким образом, если говорить о том, что будет дальше, то судя по графику, все нормализуется через месяц. То есть придет к тому же уровню, какой был до 24 февраля", — указал эксперт.
Он пояснил, что уровень атак в начале года поднимался вверх, затем после 24 февраля он резко упал и несколько недель держался значительно ниже значений, которые были до начала спецоперации.
"Потом уровень потихоньку начинает подниматься и в конце концов за одни сутки резко вырастает в два раза. А потом в апреле началась гармоника – то рост обзвонов, то резкое падение, потому что их блокируют. В середине мая гармоника стала потихонечку выпрямляться, то есть всплеск переходит в затухающую волну", — рассказал Голованов.
При этом на вопрос, ждет ли он рост телефонного мошенничества, эксперт ответил, что для этого нет предпосылок.
"А чем вы его (рост телефонного мошенничества – ред.) обуславливаете… Нет причин, что злоумышленников станет больше. Но уровень вернется к показателям последних месяцев перед февралем", — заключил эксперт.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220614/837155353.html