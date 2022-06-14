МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Уровень телефонного мошенничества после роста вскоре вернется к показателям, которые были до начала спецоперации на Украине, и выше этих значений не вырастет, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Эксперт рассказал, как мошенники могут обнулить счет на карте

"У нас много статистики. На моей памяти, это первый такой конфликт, который мы подробно отслеживаем и описываем с помощью графиков… Таким образом, если говорить о том, что будет дальше, то судя по графику, все нормализуется через месяц. То есть придет к тому же уровню, какой был до 24 февраля", — указал эксперт.

Он пояснил, что уровень атак в начале года поднимался вверх, затем после 24 февраля он резко упал и несколько недель держался значительно ниже значений, которые были до начала спецоперации.

"Потом уровень потихоньку начинает подниматься и в конце концов за одни сутки резко вырастает в два раза. А потом в апреле началась гармоника – то рост обзвонов, то резкое падение, потому что их блокируют. В середине мая гармоника стала потихонечку выпрямляться, то есть всплеск переходит в затухающую волну", — рассказал Голованов.

При этом на вопрос, ждет ли он рост телефонного мошенничества, эксперт ответил, что для этого нет предпосылок.

"А чем вы его (рост телефонного мошенничества – ред.) обуславливаете… Нет причин, что злоумышленников станет больше. Но уровень вернется к показателям последних месяцев перед февралем", — заключил эксперт.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.