МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Ведущий разработчик ИТС в России компания "НТС" объявила о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса.

Вместе со структурными изменениями (введением корпоративной системы управления) был проведен ребрендинг, который более точно отражает текущую обширную деятельность входящих в состав Концерна организаций.

ООО "Национальные телематические системы" было создано в 2015 году и за это время был пройден большой путь от формирования небольшого объединения к трансформации в крупный промышленный концерн полного цикла. Были открыты новые стратегические направления на международных рынках и реализован ряд проектов в странах ЕАЭС, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Сегодня в Концерн входят десятки компаний, охватывающие все этапы разработки и производства продуктов и создания интеллектуальных решений на автомобильном и железнодорожном транспорте. За время работы было реализовано более 1 500 проектов.

В "Телематику" вошли высокотехнологичные собственные научно-исследовательские лаборатории, испытательные полигоны, производственные площадки микроэлектронной продукции и оборудования для инфраструктуры умных дорог, центры разработок, интеграционные и сервисные подразделения.

"Под новым брендом компания продолжит внедрение интеллектуальный транспортных систем как в России, так и экспансию на зарубежных рынках. Мы открыты для развития новых направлений и приглашаем участников рынка для партнерского сотрудничества", — отмечает компания.