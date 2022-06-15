МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Представители VK в кулуарах ПМЭФ сообщили РИА Новости, что пользователи российского магазина приложений на Android RuStore за месяц скачали более 500 тысяч приложений, наибольшей популярностью пользуются финансовые и контентные приложения. Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля

В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore российских приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, работающую на мобильных устройствах с операционной системой Android. При этом на платформе iOS, в отличие от Android, у пользователей отсутствует возможность пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального — AppStore, и, соответственно, скачивание приложений из сторонних магазинов им недоступно.

"На старте бета-версии RuStore пользователям было доступно более 100 приложений… Спустя три недели таких приложений уже значительно больше 400. Лидируют финансовые и контентные приложения, в частности "Сбербанк Онлайн", "ВКонтакте", онлайн-кинотеатры, а также маркетплейсы, например, "AliExpress Россия"… Почти за месяц мы зафиксировали более 500 тысяч скачиваний", — говорится в сообщении.

Уточняется, что иностранных приложений в RuStore пока нет, но компания рассчитывает на их появление в будущем.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.