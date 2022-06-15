МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Институт развития интернета (ИРИ) выделит в 2022 году не менее миллиарда рублей на поддержку видеоигр, а также потратит не менее половины своего 15-миллиардного бюджета на создание сериалов, заявил в рамках ПМЭФ генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Lego вложит более одного миллиарда в завод без углеродных выбросов

"Если процесс производства сериалов и фильмов более менее понятен, так или иначе описан, то в внутри геймдевелопмента содержится масса нюансов и особенностей, которые заставили детально изучить этот вопрос. Теперь мы готовы предлагать рынку четкую и понятную схему взаимодействия… ИРИ в этом году выделит на поддержку игр не менее миллиарда рублей", — сказал Гореславский.

Он также добавил, что средства будут выделены на условиях софинансирования. "Это не просто мы даем 100%. Мы финансируем часть разработки с пониманием рыночных механизмов, с пониманием и надеждой и перспективой выхода этих проектов на восточные рынки", — отметил Гореславский.

По его словам, в прошлом году совокупный бюджет ИРИ составил 10 миллиардов рублей, в этом — уже 15 миллиардов рублей. При этом не менее половины из бюджета этого года будет направлено на производство сериалов.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.