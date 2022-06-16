С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Заблокированные в России социальные сети Instagram*, Facebook* (деятельность Meta** (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) и Twitter потеряли 80% интернет-трафика, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках ПМЭФ. Следственный комитет решил изменить порядок регистрации в соцсетях

"На три социальных сети (Instagram*, Facebook* и Twitter — ред.) приходилось 10%-12% трафика (абонентов "большой четверки"). Я хочу сказать, что те цифры, которые у нас есть показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. То есть мы видим, что 80% — это те, кто закончил потребление, а 20% — увеличился объем потребления через VPN", — сказал Шадаев.

В марте Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. Также в начале марта по требованию Генпрокуратуры был заблокирован Twitter.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

** Запрещенная в России организация