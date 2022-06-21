МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2, сообщило Минцифры.

"Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2. Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Ранее во вторник клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, прежний тариф "Безлимит" вырос с 450 рублей за месяц использования до 750 рублей.

В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.