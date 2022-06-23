ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft намерена продолжить сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется, заявил президент корпорации Брэд Смит. Американский Nike полностью уходит из России

"Что касается России, то мы делаем свой бизнес всё уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего", — сообщил он в онлайн-интервью Washington Post.

Смит добавил, что Microsoft планирует оказать поддержку российским сотрудникам.

Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя в СМИ появились сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. При этом Microsoft подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.