ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft намерена продолжить сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется, заявил президент корпорации Брэд Смит.
"Что касается России, то мы делаем свой бизнес всё уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего", — сообщил он в онлайн-интервью Washington Post.
Смит добавил, что Microsoft планирует оказать поддержку российским сотрудникам.
Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя в СМИ появились сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. При этом Microsoft подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.