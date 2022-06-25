МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россия начала создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На ПМЭФ объявили о перезапуске программы "Сделано в России"

Вице-премьер посетил завод "ОДК-Пермские моторы". В рамках визита была проведена стратегическая сессия по разработке и применению российского ПО в промышленности.

"Президентом поставлена задача – обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее эффективного выполнения по поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. ОДК – показательный пример продуктивно начатой работы по этому направлению, их опыт нужно учитывать и тиражировать", — сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, важно, чтобы "ОДК-Пермские моторы" стал одним из центров компетенций, взял на себя задачи якорного заказчика и совместно с Минцифры включился в проработку ТЗ для отечественных предприятий-производителей промышленного ПО. "Например, по наиболее критичным направлениям – системам проектирования и инженерного анализа", — добавил вице-премьер.

Он также отметил, что в текущей ситуации единого решения нет, но общие для всех наработки необходимо собрать и реализовать на базе центров компетенций, чтобы облегчить работу предприятий.

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. По его словам, центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании.