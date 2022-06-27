МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Отключение России от глобального интернета практически невозможно и сама Россия от него отгораживаться тоже не собирается, рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2022 спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. Назван срок создания Россией "Алмазного фонда" технологий

"Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат", — рассказал Песков.

Кроме того, он отметил, что "Россия его отключать не собирается".

"А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет", — заключил спецпредстваитель президента.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.