МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Сайт Росреестра подвергся хакерским атакам, — сейчас работу ресурса оперативно восстанавливают. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Эксперты оценили, сколько фирм получили финансовый ущерб от хакерских атак

Отмечается, что данные пользователей надежно защищены, проникновений в инфраструктуру ведомственных информационных систем не зафиксировано. Системы безопасности сайта работают в штатном режиме, подчеркнули в Росреестре.