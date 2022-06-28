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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220628/837318440.html
Сайт Росреестра подвергся хакерским атакам
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Сайт Росреестра подвергся хакерским атакам, — сейчас работу ресурса оперативно восстанавливают. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что данные пользователей... ПРАЙМ, 28.06.2022
технологии, новости, россия, росреестр, хакерская атака
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Сайт Росреестра подвергся хакерским атакам, — сейчас работу ресурса оперативно восстанавливают. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что данные пользователей надежно защищены, проникновений в инфраструктуру ведомственных информационных систем не зафиксировано. Системы безопасности сайта работают в штатном режиме, подчеркнули в Росреестре.