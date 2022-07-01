МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" обнаружила вирус SessionManager, который открывал доступ злоумышленникам к корпоративной IT-инфраструктуре государственных органов и некоммерческих организаций по всему миру. "Роскосмос" сообщил об успешном отражении DDoS-атак на свой сайт

По словам экспертов "Касперского", сложно детектируемая программа бэкдор SessionManager, давала доступ к корпоративной IT-инфраструктуре… Жертвами стали преимущественно государственные органы и некоммерческие организации в Африке, Южной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, а также в России.

Уточняется, что вирус позволял выполнять широкий спектр вредоносных действий: читать корпоративную почту, распространять вредоносное ПО и удаленно управлять зараженными серверами. К настоящему моменту бэкдор обнаружен на 34 серверах в 24 компаниях.