МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство намерено перевести все государственные информационные системы (ГИС) на платформу "ГосТех" к 2024 году, 150 из них переведут в приоритетном порядке. Правительство Германии решило взимать сбор со всех потребителей газа

"ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам Чернышенко, эта платформа является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Чернышенко отметил, что к настоящему моменту была проведена инвентаризация около 500 государственных информационных систем, 150 из них в связи с высокой социальной значимостью будут переведены на "ГосТех" в приоритетном порядке, три уже находятся в процессе. Масштабный перевод всех государственных информационных систем планируется к 2024 году, подчеркнул вице-премьер, добавив, что сейчас идут подготовительные работы в части планирования технической базы, изменений в нормативно-правовых актах, разработки стандартов и методических рекомендаций.

Кроме того, Чернышенко сообщил, что за счет использования готовых сервисов платформы удалось сократить сроки создания ГИС в два-три раза. При этом системы разрабатываются с учетом дальнейшего масштабирования и развития.

На данный момент на заключительной стадии находятся три проекта по переводу ГИС на платформу "ГосТех". Это информационные системы Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Минспорта и Росимущества России.