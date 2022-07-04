МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. По данным опроса логистического оператора СДЭК, решающим фактором общения "жертв" с мошенниками является предложениенизкой цены. Об этом рассказывает газета РБК. Миллион клиентов ВТБ защитили себя от мошенников

Отмечается, что в опросе приняли участие 1502 человека старше 18 лет.

Результаты показали, что 48% респондентов привлекли низкие цены, 34% поверили мошенникам на слово, 31% оказался невнимательным про оплате.

Кроме того, 54% опрошенных считали, что могут легко распознать обманщиков, 20% — что их невозможно обмануть.

Деньги удалось вернуть только 7% участников, подчеркнула газета.

По словам респондентов, есть несколько схем мошенничества в интернете, от подставного сайта до "проблем" с поставками.