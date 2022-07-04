МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора, сообщает ведомство. В Госдуме оценили последствия банкротства российской "дочки" Google

"ФАС России выдала предупреждение Google LLC….Компания навязывает разработчикам мобильных приложений невыгодные условия договора", — говорится в сообщении.

Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.

"Google LLC должна исполнить предупреждение в течение месяца. В случае его неисполнения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства", — сообщили в ФАС.