ФАС выдала Google предписание за навязывание невыгодных условий договора
ФАС выдала предупреждение Google за навязывание условий разработчикам мобильных приложений
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора, сообщает ведомство.
"ФАС России выдала предупреждение Google LLC….Компания навязывает разработчикам мобильных приложений невыгодные условия договора", — говорится в сообщении.
Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.
"Google LLC должна исполнить предупреждение в течение месяца. В случае его неисполнения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства", — сообщили в ФАС.