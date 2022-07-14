МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий в том числе создание отечественного аналога App Store. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал закон о введении единого налогового счета

Уточняется, что такой российский магазин мобильных приложений будет в обязательном порядке предустанавливаться на устройства.

Автором этой инициативы стало правительство России. Норма о создании российского магазина приложений появилась в редакции второго чтения законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян. Как уточнили в думском в комитете по информполитике, поправка позволит принять законодательную норму более оперативно.