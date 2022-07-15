МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В логистической компании СДЭК, комментируя РБК сообщения о вероятной утечке данных клиентов сервиса, заявили, что в компании проводится внутреннее расследование и выясняются обстоятельства. СДЭК запустил маркетплейс для заказа товаров из-за рубежа

"PR-директор СДЭК Анна Иоспа сообщила, что сейчас проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства. От каких-либо дополнительных комментариев она отказалась", — пишет РБК.

Само издание, ссылаясь на несколько Telegram-каналов, где и опубликованы якобы данные пользователей сервиса, пишет, что утечка могла затронуть миллионы человек и несколько тысяч контрагентов.

В четверг президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. аконом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.