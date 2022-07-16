СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл — ПРАЙМ. Внедрение блокчейн-технологий в сферу ЖКХ может произойти уже в скором времени, такой шаг позволит сократить мошенничество в этой области, считает технический директор Центра компетенций НТИ "Технологии распределённых реестров" на базе СПбГУ Александр Киреев. Путин запретил оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами

"Внедрение блокчейна в сферу ЖКХ реально, причем в ближайшие несколько лет", — заявил он РИА Новости в рамках интенсива "Архипелаг 2022".

По словам эксперта, в России уже ведутся соответствующие разработки. Прозрачность и распределенность вычислений на базе механизмов блокчейна позволять сократить нагрузку на центры обработки данных, а также снизить трафик. Благодаря этому можно будет уменьшить затраты на учет потребления, а также информатизировать отдаленные районы, отметил Киреев.

"При этом кратно сократятся объемы мошенничества на этом рынке", — подчеркнул он.

Как рассказал специалист, сферу жилищно-коммунального хозяйства отличает большое количество сторон-учатников, сложность процессов и высокая степень ответственности. Такие условия, по его мнению, являются идеальными для применения блокчейна. "Интересны распределенные реестры в области учета ресурсов, обслуживания коммуникаций, организации и прохождения проверок и регламентных работ", — объяснил Киреев.