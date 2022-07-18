МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Многие российские быстрорастущие технологические компании, например Ozon и "Яндекс", финансировали свои ресурсы с западных рынков, с которыми сегодня есть трудности, надо создать в финансовой системе РФ такие механизмы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин призвал привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли

"Многие российские быстрорастущие технологические компании — такие, например, как "Озон" или "Яндекс" — финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития", — сказал Путин.

По его словам, только у Ozon убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объемы продаж товаров на этой платформе приблизились к отметке 0,5 триллиона рублей, а в следующем году могут и превысить триллион.

"Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности. Они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие. И очень рассчитываю на обстоятельные предложения и министерства финансов, и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансового рынка", — сказал Путин.