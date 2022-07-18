МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин согласился с дополнительными предложениями по поддержке отечественных программных продуктов, которые были озвучены в ходе совещания по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин призвал перезапустить работу по развитию сквозных технологий

"Также поддерживаю дополнительные предложения по поддержке развития отечественных программных продуктов… Источники финансирования быстро растущих компаний. Вокруг этого много сегодня было сказано и сформулировано предложений. Согласен с предложениями, которые некоторыми коллегами были обозначены, в том числе и министром финансов и председателем Центрального банка. Но здесь я в ходе дискуссии об этом говорил, надо, конечно, некоторые вещи, безусловно, дорабатывать. Все это, безусловно, необходимо сделать в самое ближайшее время", — сказал Путин.

Он отметил, что достаточность предложенных мер нужно оценивать только по конечным результатам — по реальному росту числа размещений на бирже акций высокотехнологичных быстро растущих компаний в ближайшие полтора года.

"Но я прошу дополнительно ещё посмотреть, что можно сделать… как подключать наши компании, как возможно подключать пенсионные фонды к этой работе, это как гарантировать успех их работы… И в конечном итоге для тех, кто этим занимается и в Минфине, и в Центральном банке, нужно определить этот показатель качества работы в качестве ключевого при оценке деятельности заместителей соответствующих ведомств — и Минфина, и Центрального банка, отвечающих за развитие финансового рынка", — подчеркнул президент.