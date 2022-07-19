МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. YouTube в России будет продолжать работать в отсутствие адекватных альтернатив: RuTube должен нарастить серверные мощности, а "ВКонтакте" — выделить видеохостинг в отдельный ресурс, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Bloomberg: в ЕС хотят запретить импорт золотых ювелирных изделий из России

Ранее во вторник член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, выступая в Общественной палате на круглом столе по угрозам для детей в интернете, высказал мнение, что YouTube в России будет заблокирован к осени.

"Полагаю, что YouTube перестанет работать в России после того, как нормально станут работать RuTube или "ВКонтакте". На мой взгляд, сейчас у RuTube просто не хватает серверных мощностей для того, чтобы принять всю массу пользователей, которые хлынут к нему, если YouTube будет заблокирован", — считает Зыков.

По его данным, RuTube сейчас как раз работает над увеличением серверных мощностей. "Соответственно, как только они технологически будут готовы, может произойти блокировка", — добавил Зыков.

При этом "ВКонтакте", по его словам, уже сейчас мог бы стать альтернативой YouTube. "У "ВКонтакте" с этим (серверными мощностями — ред.) все нормально, к примеру, видеосервис сегодня отлично подготовлен. Им просто нужен отдельный ресурс, выделенный отдельным приложением", — пояснил эксперт.

В начале марта YouTube сообщил, что создатели контента на видеохостинге больше не смогут получать доход от пользователей из России. Компания приостановила все возможности монетизации включая подписки YouTube Premium и Music Premium, спонсорство каналов, суперчаты, суперстикеры и мерч для зрителей из России.