МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Компания Apple, которая в начале марта объявила о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в Россию, на самом деле ежемесячно ввозит электронику в страну, рассказал "Известиям" источник в компании-партнере Apple. ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство

По его словам, только в июне были импортированы тысячи смартфонов и компьютеров.

Эту информацию подтвердил собеседник, близкий к партнеру нескольких производителей электроники.

Как отмечается, скорее всего, эти устройства, не попадут на прилавки магазинов, так как предназначены для замены по гарантии гаджетов, ремонт которых в России невозможен по тем или иным причинам.

Смартфоны и компьютеры Apple, которые куплены у официальных дилеров и ввезены по прямому импорту, то есть с разрешения компании, можно по фирменной гарантии как чинить в России, так и менять на новые, если поломку не удалось устранить в авторизованном российском сервисном центре (АСЦ). Также можно поменять устройства, пользователи которых оформили программу расширенной поддержки AppleCare+.

В московских АСЦ Apple подтвердили, что замена сломанных устройств на новые, официально поставленные компанией в России, возможна. Так, в "Би2Икс" пообещали сделать это, если отремонтировать iPhone 13 Pro за пять-семь дней силами российских специалистов будет невозможно. При этом в сервисном центре предупредили, что из-за отсутствия гаджетов на складе замена может занять до 45 дней.

В АСЦ "НБ Сервис" сказали, что могут заменить сломанный iPad. Apple ввозит технику в Россию, но из-за возможного дефицита обмен, как предупредили в компании, может занять от нескольких дней до нескольких недель.