Цайлянь: TikTok планирует сфокусироваться на Азии, сократив деятельность в других регионах
ПЕКИН, 20 июл — ПРАЙМ. Китайское приложение коротких видео TikTok занимается реорганизацией своего международного бизнеса, планирует больше сфокусироваться на азиатском рынке и сократить деятельность в других регионах, пишет китайское агентство экономической информации "Цайлянь" со ссылкой на источники в компании ByteDance, владельце соцсети.
"Международная версия китайского приложения Доуинь TikTok реорганизует свой международный бизнес, компания планирует прежде всего сосредоточиться на таких рынках, как Индия, Малайзия, Таиланд, Япония, Южная Корея и Ближний Восток, сократив деятельность в других регионах", — говорится в сообщении.
Агентство также отметило, что в последние время стали появляться сообщения, что наибольшим образом планы компании коснулись ее деятельности в США, ЕС и Великобритании. Так, в этих странах компания престала увеличивать штат сотрудников, а в некоторых даже пошла на увольнения.
Ранее на этой неделе директор по монетизации из американского офиса TikTok Дэвид Ортис сообщил, что его позиция была устранена в рамках глобальной реорганизации деятельности компании.
Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться. В конце июня представитель Федеральной комиссии связи США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений в связи с тайным сбором данных.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220720/837545149.html