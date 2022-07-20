ПЕКИН, 20 июл — ПРАЙМ. Китайское приложение коротких видео TikTok занимается реорганизацией своего международного бизнеса, планирует больше сфокусироваться на азиатском рынке и сократить деятельность в других регионах, пишет китайское агентство экономической информации "Цайлянь" со ссылкой на источники в компании ByteDance, владельце соцсети. В США попросили федеральную торговую палату принять меры против TikTok

"Международная версия китайского приложения Доуинь TikTok реорганизует свой международный бизнес, компания планирует прежде всего сосредоточиться на таких рынках, как Индия, Малайзия, Таиланд, Япония, Южная Корея и Ближний Восток, сократив деятельность в других регионах", — говорится в сообщении.

Агентство также отметило, что в последние время стали появляться сообщения, что наибольшим образом планы компании коснулись ее деятельности в США, ЕС и Великобритании. Так, в этих странах компания престала увеличивать штат сотрудников, а в некоторых даже пошла на увольнения.

Ранее на этой неделе директор по монетизации из американского офиса TikTok Дэвид Ортис сообщил, что его позиция была устранена в рамках глобальной реорганизации деятельности компании.

Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться. В конце июня представитель Федеральной комиссии связи США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений в связи с тайным сбором данных.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.