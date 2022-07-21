МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Информатизация в системе здравоохранения приводит к увеличению нагрузки на медиков, говорится в отчёте Счётной палаты РФ по результатам анализа современного состояния информатизации здравоохранения в условиях концепции создания единого цифрового контура в здравоохранении. В Счетной палате прокомментировали вопросы импортозамещения в строительстве

"Внедрение информационных систем без отказа от бумажного документооборота значительно снижает производительность труда медперсонала, создавая при этом дополнительную нагрузку для врачей. Как следствие – низкая вовлеченность участников системы здравоохранения в информационное взаимодействие", — говорится в отчёте.

Тем не менее, аудиторы Счётной палаты отмечают, что почти 90% врачей, опрошенных в рамках проверки, уверены, что цифровизация нужна. "При этом, на данный момент эффект от информатизации отметили 30% медицинских работников, которым стало проще работать с документами пациента, по наблюдениям 27% сократились и временные затраты на работу", – сообщила на коллегии ведомства заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Как отметили в контрольном ведомстве, нагрузка на врачей увеличивается за счёт многократного ввода информации. Как показала проверка, медработникам приходится вводить данные о пациенте одновременно в несколько не связанных друг с другом информсистем. При этом требования об их взаимной интеграции установлены только в отношении отдельных компонентов и не учитывают их полного объединения.

Аудиторы также указали на то, что показатели федерального проекта "Создание единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ" недостаточно отражают ожидаемые результаты информатизации. "Например, в нем нет показателей, характеризующих сокращение времени на оформление медицинской документации и реализацию принципа однократного ввода и многократного использования информации", — говорится в отчёте.

Счетная палата отметила недостатки методики расчета отдельных показателей, которые не позволяют достоверно оценить эффективность реализуемых мероприятий. "Например, показатель "доля случаев оказания медпомощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ" не учитывает того, что в рамках одного лечения в систему может быть передано до десяти электронных документов и, как следствие, показатель будет перевыполнен", — сообщается в отчёте.