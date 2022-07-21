МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Министерство цифрового развития РФ предложило включить отечественный магазин приложений RuStore в перечень программ для предварительной установки на технические устройства, следует из соответствующего документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Д. Чернышенко

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В конце мая глава Минцифры Максут Шадаев на "Российском интернет форуме-2022" заявил, что магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри России. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах. В ведомстве напомнили, что перечень программных обеспечений для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство на основе отбора заявок, поданных правообладателями.

"Проектом постановления предусматривается включение в перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, единого магазина приложений, функционирование которого обеспечивается ООО "ВК", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предусматривает предварительную установку единого магазина приложений вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам (Applist), установка которой предусмотрена действующим регулированием. "Функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist", — уточняется в сообщении.

В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore российских приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. При этом на платформе iOS, в отличие от Android, у пользователей отсутствует возможность пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального — AppStore, и, соответственно, им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов.