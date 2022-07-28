МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Некоторые смартфоны Samsung стали недоступны в регионах или их можно приобрести только с доставкой через несколько дней, пишет РБК. Суд подтвердил отмену запрета продаж смартфонов Samsung в России

По словам одного из собеседников издания, из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить товар только по запросу покупателей.

Директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова пояснила, что главная причина проблем с ассортиментом — отсутствие официальных поставок Samsung. Этот вендор объявил о прекращении поставок своей продукции 5 марта, объяснив решение "геополитическими событиями".

Параллельный импорт, по словам Скоковой, пока не заработал в полную силу: существующий механизм не может обеспечить беспрерывность поставок и адекватные запросам потребителей объемы продукции. "Этому способствует ряд причин: разорванные логистические цепочки, ограниченное финансирование таких поставок, сложности таможенного оформления, сервисная поддержка такой продукции и прочие", — рассказала она.

В свою очередь, источник на телекоммуникационном рынке сообщил РБК, что сейчас все запасы оборудования Samsung, ввезенные до начала марта, "истощились".